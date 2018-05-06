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الإيقاع بعصابة تسرق كوابل النحاس في بنغازي

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت وحدة التحريات العامة بنغازي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يحملون الجنسية المصرية في بنغازي يقوم بسرقة الكوابل النحاسية وتهريبها.

وقال رئيس عرفة أول التابع لجهاز التحريات العامة بنغازي، ناصر العريبي، أن وحدة التحريات توجهت إلى مقر العصابة بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إجرامية تقوم ببيع النحاس في إحدى مزارع منطقة القوارشة غرب بنغازي.

وأوضح العريبي أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط حوالي 45 طن من النحاس المسروق، مشيراً إلى أنه كان مخزناً ومجهزاً للبيع بعد أن تم صهره.

واستخدمت العصابة جزءاً من المزرعة لتخزين مخلفات الكوابل النحاسية التي تم صهرها بهدف تهريبها إلى خارج المدينة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لقسم التحريات العامة بنغازي، محمد الهشيم، إلى وجود شاحنة محملة بالنحاس المسروق تقدر مساحتها بحوالي 40 قدماً داخل المزرعة التي تم القبض على عصابة التهريب داخلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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