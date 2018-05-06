شنبور : هذا هو سبب إعفائي من منصبي كمدير لأمن السواحل من قبل داخلية الوفاق

ليبيا – أرجع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد طارق شنبور أمس السبت أسباب إعفائه من منصبه إلى انتقاده للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور.

شنبور أعتبر في منشور له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك “أن زيارات عاشور الميدانية تعد بالنسبة للضباط المهنيين مثلها مثل حضور حفلات الكرنفالات ، مشيراً إلى أن العمل الأمني هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها.

وقال شنبور أن زيارة مسارح الجرائم والتقاط الصور والاستنكار والتنديد ما هو إلا دليل على الفشل الذريع لمكافحة الجريمة المنظمة الذي يدفع ثمنه المواطن البريء وأن هذا الأسلوب من العمل ما هو إلا تضليل للرأي العام.

وطالب شنبور المسؤول الغير قادر على تأدية الواجب بضرورة التنحي من منصبه.

يُشار إلى أن وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور قد أصدر قراراً أمس السبت يعفي من خلاله العميد طارق شنبور من مهامه كمدير للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني .

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