اخبار ليبيا الان

رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة يُعلق على تصريحات القنصل الليبي بالإسنكدرية

تم النشر منذُ 55 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك