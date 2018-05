النائب أحمد معيتيق يفتتح بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

المتوسط:

افتتح النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، مساء أمس السبت، انطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة خلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي المدينة، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، ورئيسي الهيئة العامة للشباب والرياضة السيد” زياد قريرة”، والثقافة” السيد” حسن أونيس”، ورؤساء اتحادات ليبيا، الصومال، مصر، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الأندية الرياضية في ليبيا.

وأشاد النائب في كلمته أمام الحضور، بالجهود التي بذلت من الجهات ذات العلاقة التي اشتغلت الليل بالنهار من أجل الإعداد لهذا الحدث الرياضي الأفريقي المميز الذي ينطلق لأول مرة على مستوى أفريقيا من طرابلس.

وأكد معيتيق، أن إقامة كأس أفريقيا في ليبيا خلال هذه المرحلة التي تعيشها يبعث رسالة للعالم بأنها بخير وأصبحت تتعافى، وستنهض بسواعد أبنائها رغم المحاولات الفاشلة للنيل منها وشدها للوراء.

هذا وأقيمت عروض فنية قام بها شباب ليبيا من مختلف الأعمار يجسدون في صور معبرة عن الحب والسلام والتسامح.

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة أسبوع منتخبات كل من ” ليبيا، ساحل العاج، الصومال، غانا، السنغال، تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا”، حيث افتتحت مباريات المجموعة الأولى في البطولة بين المنتخب الوطني، ومنتحب ساحل العاج.

