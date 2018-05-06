شماطة يتساءل: هل يتجرأ رئيس البرلمان على رفع الحصانة عن نوابه غير المحترمين ومثولهم للتحقيق أمام النائب العام؟

عين ليبيا

علّق الاستاذ والكاتب عبد الهادي شماطة تعليقاً على ما تناوله القنصل العام الليبي بالإسكندرية السيد عادل الحاسي بقوله: «لقد ذُهلت من هول ما تحدث به السيد الحاسي فاتصلت بمسئولاً في السفارة الليبية بمصر، الذي أكد أن الحاسي تحدث عن القليل من حجم الفساد الدي تمارسه ذات الأسماء وغيرها».

مضيفاً: «لقد رفع السيد الحاسي الستار عن الفساد، فشكراً لك وهذا ليس غريباً على رجل وطني جهور».

وتسأل شماطة «هل يتجراأ رئيس البرلمان على رفع الحصانة عن نوابه غير المحترمين ومثولهم أمام النائب العام للتحقيق معهم في التهم المنسوبة اليهم؟، هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي فتح تحقيق مع الوزراء الذين اتهم ايضاً؟، أين أهل الوطن من القانونيين مما يحدث من مخالفات في حق الوطن؟، عليهم بتشكيل فرق قانونية لمتابعة هؤلاء الفاسدين وغيرهم من الذين يعبثون بالوطن».

مختتماً حديثه بالقول: «اسماء من الشوارع بثقافة منحطة تسللت إلى مفاصل الدولة، فكانت داءاً وسرطاناً، أدخلت الوطن في غيبوبة، سلمت أيها الوطن بالرغم من الآلم، بالرغم من العاهات الرعاع في البرلمان والانحطاط وبالرغم من المؤتمر المتخلف وبالرغم من مجلس السوء».

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