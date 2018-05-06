قذائف الهاون تخلف ضحايا وجرحى بمدينة سبها

خلفت القذائف العشوائية التي تساقطت يوم أمس السبت على مدينة سبها نتيجة الاشتباكات التي تدور رحاها بمحيط اللواء السادس بالمدخل الجنوبي للمدينة.

فكانت ضحيتها فتاة من حي القرضة حيث سقطت عليها شظايا قذيفة هاون بداخل سياج منزل عائلتها، ولحق بها شاب في مقتبل العمر من حي اقعيد بعد سقوط قذيفة هاون عليه وهو بالشارع بالقرب من بيته أيضا.

وقال مصدر طبي إن عدد الجرحى من شظايا الهاون وصل خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم الأحد إلى اثني عشرة جريحا تراوحت اصاباتهم بين بسيطة وبليغة.

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