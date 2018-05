المتوسط:

تبحث اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018، لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعد الجمال، آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم، أيضًا لمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا، بينما تجتمع اللجنة غدًا الإثنين لمناقشة الأمن القومي العربي.

وكان النائب سعد الجمال، رئيس اللجنة، أكدّ في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»، أنَّ لجنة الشؤون العربية تضع القضية الليبية على رأس أولوياتها، خاصةً في ظل التحديات التي واجهتها الأيام الماضية، مثل التفجيرات التي استهدفت مقر المفوضية الليبية للانتخابات بالعاصمة طرابلس، والشائعات التي طاردت المشير خليفة حفتر، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف أمن ليبيا واستقرارها، فضلا عن بحث مستجدات الجهود المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

The post اليوم.. مجلس النواب المصري يبحث آخر التطورات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية