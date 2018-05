المتوسط:

أصدرت وزارة الصحة تعميما جديدا مخاطبة فيه مدراء الخدمات الصحية بالمناطق ومدراء العيادات المجمعة اليوم الأحد.

وأوضح المنشور ضرورة التنسيق واخذ الأذن من طرف مكتب التعاون الدولي عن طريق إدارة الخدمات الصحية بالمناطق بوزارة الصحة قبل إبرام أي اتفاق أو تواصل إداري لتنفيذ مشاريع وأنشطة مع المنظمات الدولية.

The post صحة الوفاق تحذر من إبرام اتفاقيات مع المنظمات الدولية دون إذن الخدمات الصحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية