ماذا قال المبشر بشأن الأوضاع في الجنوب؟

دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر إلى إبعاد الجنوب عن المناكفات السياسية والمصالح الجهوية.

وقال المبشر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه يدعم أي جهد لوقف إطلاق النار في مدينة سبها مؤكدا تعاونه مع الجميع لتحقيق هذا الهدف.

وكان مركز سبها الطبي أعلن أن إجمالي الحالات المدنية التي استقبلها منذ 4 فبراير الماضي وحتى 5 مايو الجاري بلغت 18 قتيل و86 جريح

ودعا المكتب الإعلامي للمركز إلى إبعاده عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة محملا الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف.

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