القبض على أكثر من 60 عاملا مصريا قادمين من ليبيا

أعلنت السلطات المصرية القبض على 67 عاملاً مصريًا عائدًا من ليبيا، وذلك أثناء فحص أوراقهم بمنفذ السلوم البري، حيث تبين أنهم سبق وأن غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، بينما تم إنهاء إجراءات وصول 294 عاملاً مصريًا.

وقال اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، في تصريحات إعلامية انه تم التحفظ علي المتهمين، وتحرير محاضر ضبط لهم، للتحرى عنهم بمعرفة الأجهزة الأمنية المختصة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأضاف أن منفذ السلوم البري استقبل 227 شاحنة نقل بضائع تصدير مصرية، عائدة من الجانب الليبي.

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