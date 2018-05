ضبط عصابة ببنغازي وبحوزتها كوابل نحاس

المتوسط:

ضبطت وحدة التحريات العامة بنغازي، تشكيلًا عصابيًا مكون من 3 أشخاص يحملون جنسية أجنبية في بنغازي، قاموا بسرقة الكوابل النحاسية وتهريبها.

وأكد رئيس عرفة أول التابع لجهاز التحريات العامة بنغازي، ناصر العريبي، أنَّ وحدة التحريات توجهت إلى مقر العصابة بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إجرامية تقوم ببيع النحاس في إحدى مزارع منطقة القوارشة غرب بنغازي.

وأشار العريبي، إلى أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط حوالي 45 طنًا من النحاس المسروق، مشيراً إلى أنه كان مخزناً ومجهزاً للبيع بعد أن تم صهره.

