الشيخ: سنحيل تجارا على النيابة العامة بتهم فساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، الأحد، إن التحقيقات جارية مع عدد من التجار المتورطين في قضايا غسل الأموال، ومخالفة المواصفات المعتمدة بما يهدد صحة المواطن، مؤكدا وجود قائمة بأسمائهم ستسلم للنائب العام.

وأضاف الشيخ، في تصريح للرائد، أن التحقيقات تشمل عددا من التجار والشركات المخالفة، وأنهم سيحالون للنائب العام بعد التحقيق وإثبات أنهم متورطون في قضايا فساد، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من التجار الذين يعملون وفق التشريعات واللوائح، مشيدا بوطنيتهم وأمانتهم تجاه الشعب والبلاد.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد طالبت، المدة الماضية، النائب العام بالتحقيق مع وزير الاقتصاد بتهمة الفساد المالي

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