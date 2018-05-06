"أنصار النظام الجماهيري" ينعي آخر الضباط الوحدويين الأحرار بمصر

تقدم أعضاء المؤتمر العام لأنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية بالتعازي للشعب المصري في وفاة خالد محي الدين، آخر الضباط الوحدويين الأحرار المصريين.

وأكد أعضاء المؤتمر في بيان لهم ان محي الدين “أحد أبطال ثورة 23 يوليو التي قادها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورفاقه الأحرار لتحرير العقل العربي من التبعية”.

يشار إلى أن محي الدين من مواليد محافظ القليوبية عام 1922 وهو ضابط سابق في الجيش المصري، وأحد الضباط الأحرار، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، وهو مؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، حتى اعتزاله العمل العام.

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