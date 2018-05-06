عائلة عبدالباسط المقرحي تعيد فتح ملف قضية لوكربي لهذا السبب

ليبيا – تمكنت أسرة عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي عام 1988 من الحصول على إعادة النظر في هذه الإدانة من لجنة مراجعة الإدانات الجزائية في اسكتلندا.

وكانت الأسرة تقدمت وفقاً لموقع “سكاي نيوز” الإخباري بالتماس عام 2017 أي بعد خمس سنوات من وفاة المقرحي أمام هذه اللجنة ومقرها غلاسكو بغرض الحصول على الحق في استئناف جديد للإدانة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها ستجري عملية إعادة نظر كاملة لإدانته في اعتداء لوكربي بهدف تحديد ما إذا كان من الملائم عرض القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف.

طبيب اللجنة الاسكتلندية جيرار سينكلير أوضح في بيان له أن اللجنة تعتقد تخلي المقرحي عن الأمر لإعتقاده بصدق وبشكل معقول أن تلك الخطوة ستمكنه من العودة إلى ليبيا في وقت كان يعاني فيه من سرطان بمرحلة متقدمة.

وتابع قائلاً:”بناء على ذلك قررت اللجنة أنه من مصلحة العدالة قبول الطلب بإعادة نظر كامل في الادانة”.

يشار إلى أن محكمة اسكتلندية كانت قد أدانت الليبي المقرحي عام 2001 بالسجن 27 عاماً لدوره في الاعتداء على طائرة ركاب انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق قرية لوكربي الاسكتلندية موقعة 270 قتيلاً.

ورفض طلب استئناف أول للمقرحي عام 2002 وفي التماس سابق كانت اللجنة ذاتها اعتبرت في 2007 أنه بإمكان المدان أن يحظى بمراجعة جديدة لكن المقرحي تخلى عن الأمر عام 2009 ويذكر أنه قد أفرج عنه عام 2009 لدواع طبية وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية