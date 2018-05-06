محاضرة توعوية حول “مرض السكري والصيام ” ببنغازي

بنغازي-العنوان

نظم المركز الصحي أبوعطني أمس السبت محاضرة وحلقة نقاش ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك حول “مرض السكري والصيام.” وذلك تحت إشراف مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وتضمنت المحاضرة التي ألقتها اختصاصية الباطنة والسكري الدكتورة زكية بالخير، التعريف بمرض السكري وأنواعه، وتوضيح مرضى السكري الذين يستطيعون الصيام، والذين قد يشكل الصيام خطرا على صحتهم.

وتضمنت المحاضرة أيضا التعريف بأهم المشاكل التي قد تحدث لبعض مرضى السكري، إضافة إلى أعراض وخطورة انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام وكيفية الوقاية منه أو إسعافه.

وأكدت بالخير على ضرورة قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات، وتناول كمية كافية من السوائل، وتناول الغداء الصحي، وتناول عدة وجبات صغيرة، وتأخير وجبة السحور. وضرورة ممارسة النشاط البدني في الفترة المسائية، وتناول العلاج بانتظام حسب إرشادات الطبيب.

واحتوت المحاضرة على عرض شريط توعوي عن مرض السكري والصيام، وتم توزيع المطبوعات التوعوية.

وفي ختام المحاضرة فتحت حلقة نقاش تم خلالها تناول عديد النقاط المتعلقة بمرض السكري.

وحضر المحاضرة مدير مكتب التفتيش والمتابعة، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، ومدير المركز الصحي بوعطني، ومدير الشؤون الطبية،ومنسقة التثقيف الصحي، والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، وعدد من المترددين على المركز .

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