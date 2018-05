المتوسط:

كشفت مديرية أمن طرابلس، عن إحصائية حوادث الطرق المسجلة خلال شهر إبريل لسنة 2018 بمدينة طرابلس.

ونشرت المديرية بيانا بحوادث الطرق في شهر إبريل مشيرة إلى أن أسباب الحوادث تركزت في السرعة الفائقة وعدم احترام قانون المرور، وعدم احترام ممر المشاة.

وكانت كالتالي:

