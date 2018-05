المتوسط:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، بالكشف عن تشكيل عصابي يتاجر في الأقراص المخدرة بين طبرق والبيضاء.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد أفراد هذا التشكيل العصابي وبحوزته 3098 قرصًا مخدرًا، أثناء محاولة مروره عبر بوابة لمخيلي.

