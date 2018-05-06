صنع الله يرحب بتبني أنشطة كشفية في المستقبل

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مفوض عام مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات انور الزليطني رفقة كل من مفوض حلقة الجوالة علي غولة ورئيس لجنة الاستثمار بالمفوضية أنور الرقيعي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن صنع الله رحب بإمكانية تبني مشروعات وأنشطة كشفية في المستقبل تخدم منتسبي الحركة الكشفية وتساهم في تطويرها وتنميتها معربا عن استعداد المؤسسة الدائم لدعم أنشطتها وبرامجها في خدمة وتنمية المجتمع، مثنياً على الدور البارز الذي تقوم به الحركة الكشفية في إعداد وفرز شخصيات قيادية ساهمت في بناء العديد من مؤسسات الدولة.

كما عبر مفوض مفوضية طرابلس عن تقدير وامتنان منتسبي المفوضية لما قدمته المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها من دعم مادي وتسخير الإمكانيات المتاحة لديها في سبيل تنفيذ أنشطتها الكشفية السنوية وتهنئته بحصوله على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 .

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