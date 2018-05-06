شواطئ طرابلس تستعد لاستقبال الصيف

تواصل شركة الخدمات العامة طرابلس أعمالها الصيانة والتنظيف لاستكمال صيانة شواطئ طرابلس ووضع الأساسات لبناء المتنزهات الترفيهية عليها بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف.

وانطلقت أعمال الشركة منذ فبراير الماضي ابتداءاً من شواطئ معيتيقة ببلدية سوق الجمعة إلى شواطئ بلدية حي الأندلس.

وساهمت الإدارة العامة للأمن المركزي في استمرار أعمال الصيانة التي تشرف عليها شركة الخدمات العامة طرابلس من خلال تأمين المعدات والآليات المستعملة في حملة الصيانة.

ومن جانبه، قال مدير شركة الخدمات العامة، طرابلس، المهندس بشير العكوني، لـ218 أن هذه الحملة تأتي ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير شاطئ طرابلس وتحسين مظهره وأوضاعه البيئية.

وأوضح العكوني أن الجهات الحكومية خصصت ميزانية مالية خاصة لإنهاء هذا مشروع تطوير شواطئ طرابلس قبل دخول فصل الصيف، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تدعم المشروع بشكل كبير وفعّال.

وأكد مدير شركة الخدمات العامة أن مشاكل خطوط الصرف الصحي تعتبر أحد أبرز الأزمات التي تشهدها شواطئ طرابلس، وأنها بحاجة إلى تكاثف كافة الأجهزة الخدمية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

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