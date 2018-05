«تعليم المؤقتة» يحذر من تحصيل رسوم من الطلاب دون قرار

المتوسط:

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، تعليمات جديدة بخصوص تحصيل الرسوم من طلاب المدارس.

وقالت الوزارة في خطاب لمسؤولي قطاع التربية والتعليم بالمناطق التعليمية:« يطلب منكم الإيعاز إلى جميع المكاتب التابعة لكم والمؤسسات التعليمية بعدم جباية أية مبالغ مالية من الطلبة أو على الشهادات أو غير ذلك إلا بقرار صادر بالخصوص ووفق النماذج المعدة بهذا الشأن، وفق القانون المالي للدولة والذي ينص على عدم جباية أية مبالغ مالية إلا وفق الإيصال المالي “م ح 5” الصادر من وزارة المالية والتخطيط».

