المتوسط:

أقامت إدارة توزيع طرابلس اليوم الأحد، حفل تكريم لأسر شهداء الواجب والمصابين التابعين لإدارة توزيع طرابلس.

وشارك في هذا الحفل مدير إدارة توزيع طرابلس المهندس عبد الله حموده ومساعده المهندس مختار عكيكه، وعدد من مدراء الدوائر ومساعديهم وموظفي إدارة توزيع طرابلس وأسر شهداء الواجب المُكرمين والمُصابين وأُلقى في الحفل العديد من الكلمات الترحيبية والثناء على شهداء الواجب والمصابين وهم:

المرحوم عمر صالح دياب .

المرحوم خالد محمد الديب .

المرحوم عبد الرزاق رمضان باني .

المرحوم عبد الحكيم المبروك النخلي .

المرحوم جمعة عمر الفقي .

المرحوم سمير محمد عريبي .

المصاب المبروك ميلاد أشليبك .

The post «العامة للكهرباء» تكرم أسر شهداء الواجب والمصابين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية