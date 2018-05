المتوسط

رصدت الأجهزة الأمنية الرقمية المختصة بمكافحة جرائم المعلومات بوزارة داخلية حكومة الوفاق وجود حسابات مزورة على شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر، يحمل اسم وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، على فيس بوك، في بيان، أن الأمر الذي يستوجب التنويه والتنبيه بأنه لا صلة لهذه الحسابات بالوزير ولا بمضمونها.

وتنوه وزارة الداخلية المتابعين لصفحات التواصل بأن جميع الحسابات بمختلف أشكالها وأنماطها على شبكة التواصل تحت الرقابة الأمنية خاصة في ما يتعلق بقياداتها ومكوناتها وأنها تحث المواطنين والمتطفلين عدم الانجرار والعبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون.

The post «داخلية الوفاق» تحذر من صفحات مزورة تحمل اسمها على مواقع التواصل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية