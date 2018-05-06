ضبط أكثر من 3000 قرص مخدر في المنطقة الشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية 3098 قرص مخدر بحوزة تشكيل عصابي.

وقال رئيس مكتب معلومات الشؤون السرية بالفرع المقدم رافع خليفة الكاسح، إنه بناء على معلومات وردت إلى مكتب أعضاء وحدة التحري، تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بترويج أقراص مخدرة قادمة من طبرق إلى البيضاء، تم إعداد كمين محكم لأحد عناصر العصابة في الطريق الصحراوي حيث تم إلقاء القبض عليه وإجراء التحقيق اللازم له.

وبين الكاسح، أنه وأثناء التحقيق اعترف المتهم بما نسب إليه من التهم بالاتجار بالممنوعات، كما واعترف على أعضاء العصابة المشاركة في هذه الجريمة، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا