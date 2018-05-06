عضو تنظيم الدولة “أبوعمر” شنق نفسه داخل محبسه في مدينة شحات..فمن هو؟

أخبار ليبيا24

أكد مصدر أمني أن أحد كوادر تنظيم الدولة المكني أبو عمر شنق نفسه داخل سجن مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامه في مدينة شحات بتاريخ 2 مايو 2018 . بعد أن أدلى باعترافاته للأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر أن ” أبو عمر ” كان متواجدًا طوال فترة فراره من مدينة درنة عام 2016 في منطقة اقفنطة” غربي مدينة البيضاء، إلى أن تم رصده منذ أربعة أشهر من قبل الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة وأصبحت عملية الرصد له مستمرة إلى أن تم إحضار الإذن بعملية القبض من قبل النيابة العسكرية وقبض عليه تحديدا بتاريخ 28 أبريل 2018.

وأوضح المصدر أنه خلال فترة اعتقاله وسجنه في السجن الخاص بمقر الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة اعترف “أبو عمر” على عديد العمليات الإرهابية من قتل وتصفية وخطف وسرقة.

من هو أبوعمر ؟؟

هو أحمد عمر عبدالسلام محمد البرعصي من مواليد 1982 ومن سكان منطقة ” شيحا الغربية في مدينة درنة والمكنى “أبو عمر أو جنادة”.

والتحق “أبوعمر” بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2013 وخلال تأسيس مجلس شورى شباب الإسلام في أبريل 2014 كان من ضمنه والتحق بعدها بتنظيم الدولة في أكتوبر 2014، وأصبح يشغل لدى تنظيم الدولة “سرية الأمنيين” وهي المسؤولة عن عمليات الرصد والمتابعة والخطف وتصفية العناصر الأمنية والعسكرية.

والإرهابي “أبوعمر” من ضمن مجموعه القيادي رمضان الميار المكني “أبو غيث ” والذي أعلن عن مقتله في مدينه سرت خلال العام 2016 و عبدالرازق بطاو، والذي قبض عليه في منطقة ” التميمي ” شرقي مدينة درنة بتاريخ 26 ديسمبر 2016 والتي عرضت اعترافاته على قناة “ليبيا الحدث”.

و قام بالسطو برفقة عناصر التنظيم على عدد من السيارات الخاصة بقطاع التعليم في مدينة درنة، وعرف عنه بأنه المقرب من والي تنظيم الدولة في مدينة درنة ويدعى مالك صادق سالم محمد الشهير الحاج إبراهيم الورفلي، إضافة إلى أنه صهر أحد قيادات مجلس شورى درنة ويدعى حاتم فرج ميزون الحوتي.

بعد اندلاع المعارك بين مجلس شورى درنة وتنظيم الدولة في نهاية مايو 2015 وانسحب التنظيم إلى منطقه ” الفتايح ” تواجد مع التنظيم لفترة ثم عاد إلى المدينة واستقر بها وخلال العام 2016 هرب في زي امرأه منقبة ” خمار ” واختبأ واستقر في منطقة “اقفنطة” حيث قبض عليه فيها.

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