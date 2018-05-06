الهلال الأحمر الليبي يباشر بتوزيع سلات غذائية على المحتاجين

باشر الهلال الأحمر الليبي بتوزيع سلات غذائية على المحتاجين ، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وقد كلفت جمعية الهلال الأحمر الليبي باستلام الشحنة المقدمة من مؤسسة زايد الخيرية، وتوزيعها من خلال فروعها الــ 35 في أنحاء ليبيا.

هذا وتحتوي السلات الغذائية ،على الدقيق والأرز والطماطم المعلب، إلى جانب الزيت والتمر والجبن والتونة وحلوى الطحينية والبرغل والمعكرونة بالإضافة إلى السكر والشاي.

يذكر أن الهلال الأحمر الليبي يساهم ومنذ عدة سنوات وبالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة فى الحقل الإنساني، بتوفير المساعدات الطبية والغذائية لآلاف الأسر المحتاجة.

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