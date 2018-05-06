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القبض على عصابات تقوم بترويج المخدرات بطبرق

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكنت مديرية أمن طبرق من القبض على عصابات تقوم  بترويج المخدرات نوع  “حشيش وأقراص الترامادول” بعدد من أحياء المدينة  ، وذلك بعد تلقيها معلومات بوجود افراد هذه العصابات  بحوزتهم كمية من المخدرات.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق ” حسين الجراري ” في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية  بأن قسم البحث الجنائي قام بالقبض علي هذه التشكيلات و إحالتها إلى التحقيق لإتخاذ ضدها كل الإجراءات القانونية .

وأضاف بأن الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية تقوم بحملات مكثفة منذ فترة لمتابعة وضبط المتورطين في الترويج و الاتجار بالمواد المخدرة المختلفة في مناطق وأحياء مدينة طبرق  .

وأشار بأن تجار المخذرات و مهربي هذه المواد السامه لايريدون الخير لليبيا و شبابها ، كثيرًا ماباءت محاولاتهم لترويج هذه الافة بالفشل بتصدي رجال الأمن لها ، ولكن هناك الكثير  منها نجح فعلاً في الوصول إلى هدفه و الإضرار بشبابنا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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