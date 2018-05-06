النجار: أكثر من 70 مصابا بالإيدز ماتوا نتيجة نقص الأدوية

قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأحد، إن أكثر من 70 من مرضى الإيدز المسجلين بالمراكز الطبية، ماتوا بسبب عدم توفر أدوية المرض منذ أشهر عدة.

وكشف النجار، في تصريح للرائد، أن قرابة 2600 حالة جديدة سجلت في منظومة مركز مكافحة الأمراض والمستشفى المركزي والمركز الطبي.

وأضاف النجار أن المركز يعاني نقصا في أدوية التهاب الكبد الوبائي، وبعض الأمراض التي تحتكر الدولة توريد أدويتها، كالإيدز، والأمراض النفسية، لافتا إلى عدم تخصيص ميزانية لتوفيرها.

يذكر أن مركز مكافحة الأمراض أعلن، في وقت سابق، عدم توفر التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، وعجز جهاز الإمداد الطبي عن توفيرها بسبب الميزانية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية