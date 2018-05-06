مناقشة مشاكل المراكز الصحية بمدن بلدية الجفرة

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماعا موسع ضم عميد بلدية الجفرة ومجلس الشوري وحكماء ومنسق قطاع الصحة بالجفرة ومدير مكتب الرعاية الصحية الاولية .

واوضح محمد مسعود مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان الاجتماع تركز على مناقشة الاوضاع الصحية واحتياجات المراكز الصحية بهون، سوكنة،ودان، زلة، الفقهاء .

مؤكدا بأن كافه المراكز تعاني من نقص حاد في المعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية وعدم توفر الادوية والاطقم الطبية والطبية المساعدة مع عدم توفر بعض التخصصات العامة بالمنطقة الامر الذي يضطر المريض الى السفر والعلاج خارج منطقة الجفرة.

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