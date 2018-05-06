تعليم المؤقتة تحذر من جباية رسوم من الطلبة دون قرار

البيضاء-العنوان

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد قرارا يقضي بعدم جباية أية مبالغ أو رسوم من طلاب المدارس إلا من خلال قرار بالخصوص.

وقالت الوزارة في بيان وجهته لمسؤولي قطاع التربية والتعليم بالمناطق التعليمية “يطلب منكم الإيعاز إلى جميع المكاتب التابعة لكم والمؤسسات التعليمية بعدم جباية أية مبالغ مالية من الطلبة أو على الشهادات أو غير ذلك إلا بقرار صادر بالخصوص ووفق النماذج المعدة بهذا الشأن، وفق القانون المالي للدولة والذي ينص على عدم جباية أية مبالغ مالية إلا وفق الإيصال المالي الصادر من وزارة المالية والتخطيط”.

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