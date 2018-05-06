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جهاز الهجرة غير الشرعية يطالب صحة الوفاق بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين في مراكز الإيواء

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر الطاهر مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر مع منظمة الصحة العالمية.

بشر أوضح خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية المشاكل الصحية التي يعانيها الجهاز داخل مراكز الإيواء والأمراض المعدية وكيفيه علاجها وآلية حماية رجل الشرطة داخل المركز من انتقال الأمراض إليه، مشدداً على الاستعجال في تقديم الخدمات للمهاجرين على الوجه المطلوب.

اللقاء ضم مندوب عن خفر السواحل ومندوب عن مركز الأمراض السارية ورئيس فرع الكفرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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