الدكتور سعد عقوب يؤكد ضرورة استمرار إجراء عمليات القلب للأطفال بمركز طبرق الطبي

بنغازي 06 مايو 2018 (وال)- عقد السيد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً موسعاً ضم فريق قسم عمليات القلب المفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي جاء على هامش زيارة سيد الوكيل لمركز طبرق الطبي، التأكيد على ضرورة استمرار إجراء عمليات القلب للأطفال، وتقديم الدعم لمثل هذه العمليات داخل المركز .

كما تطرق سيد الوكيل خلال الاجتماع لضرورة تطوير قسم جراحة العظام، لإجراء عمليات جراحة المناظير للعظام، وكذلك زراعة المفاصل مثل الركبة الصناعية، بالإضافة إلى الاتفاق على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل وتفعيل كل ما يخص جراحة قسم العظام داخل المركز . (وال – طبرق) ب خ/ ر ت

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