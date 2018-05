بلدية زوارة تعلن انطلاق مشروع تطوير وترميم الكورنيش

المتوسط

أعلنت بلدية زوارة انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير وترميم كورنيش زوارة اليوم الأحد 6 مايو، وذلك برعاية البلدية وتنفيذ شركة جسر العالم للمقاولات والاستثمار العقاري.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية زوارة، على فيس بوك، أن المشروع يتضمن مراحل مختلفة منها مرحلة التنظيف والتهيئة لإنشاء أرصفة ومواقف سيارات إضافية ومرحلة إنشاء دورات مياه عامة على طول الشاطئ بالاضافة إلى توفير إنارة كاملة وستقوم الشركة المكلفة بتنفيذه خلال مراحل أثناء الفترة القادمة.

