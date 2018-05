المتوسط:

أعلن مطار بنينا الدولي، عن غلق الأجواء الملاحية بدْا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.

وبينت إدارة مطار بنينا الدولي، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن إغلاق الأجواء يأتي تزامنًا مع احتفالات مدينة بنغازي بذكرى عملية الكرامة.

