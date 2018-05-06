العامة للكهرباء تكرم أسر الشهداء والمصابين التابعين لإدارة توزيع طرابلس

أقامت إدارة توزيع طرابلس في الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، حفل تكريم لأسر شهداء الواجب والمصابين التابعين لإدارة توزيع طرابلس .

وأكدت الشركة على صفحتها الرسمية، وأُلقى في الحفل العديد من الكلمات الترحيبية والثناء على شهداء الواجب والمصابين، حيث تم خلال الاحتفال، تسليم الشهادات والدروع لأسر المُكرمين.

هذا وتخلل الحفل حضور كل من مدير إدارة توزيع طرابلس عبدالله حموده، ومساعده مختار عكيكه، وعدد من مدراء الدوائر ومساعديهم، إلى جانب موظفي إدارة توزيع طرابلس، وأسر شهداء الواجب المُكرمين والمُصابين .

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