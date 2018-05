المتوسط:

تشهد مدينة بنغازي استمرار العمل على تركيب كاميرات المراقبة للمساعدة في حفظ الأمن بالمدينة، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة المؤقتة.

وكانت الحكومة المؤقتة أصدرت في مارس الماضي تعليمات لوزارة المالية والتخطيط بتسهيل مبلغ مالي وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة ألف دينار ليبي لصالح وزارة الداخلية.

وأفاد القرار بأن المبلغ يأتي لتسهيل تغطية قيمة مشروع استكمال تركيب وربط كاميرات المراقبة ببنغازي الكبرى وضواحيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وأوضح القرار بأن المبلغ يكون خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للعام الجاري على ان تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بنغازي تحت السيطرة.. استمرار العمل على تركيب كاميرات المراقبة بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية