عبور 390 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا خلال يومين

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة من مصر إلى ليبيا عن طريق الحدود للبلاد عبر منفذي امساعد الليبي والسلوم المصري عبور 390 شاحنة على مدار يومين في الاتجاهين.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا 190 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 200 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا.

