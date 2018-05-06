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«الصور»: محاكمة المتهمين بقتل الأقباط المصريين عقب شهر رمضان

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن رئيس التحقيقيات بمكتب النائب العام الصديق الصور، عن محاكمة المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، عقب شهر رمضان.

وبين رئيس التحقيقيات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إنه تم الانتهاء من التحقيق مع المتهمين مضيفًا لصحيفة “الوطن” المصرية، رصدته صحيفة المتوسط، “انتهت التحقيقات، وسيمثلون للمحاكمة قريبا، اعتقد بعد شهر رمضان”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعدم 21 قبطيًا مصريًا في أوائل عام 2015، وكشف موقع رفاتهم بعد القبض على المتورطين في تلك الجريمة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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