المتوسط

حذر مجلس بلدية زلطن المواطنين بعدم المرور على الطريق الدائري الثاني الرابط بين طريق رقدالين والطريق الساحلي داخل المخطط، حتى تمام الانتهاء من ترميمه.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية زلطن، عبر فيس بوك، أن الترميم تم اليوم الأحد 6 مايو، وتستمر الأعمال طيلة اليومين القادمين.

يأتي الترميم بالتعاون مع شركة الخدمات ومكتب المرافق والخيرين من أهالي المدينة.

