شنبور يكشف أسباب إعفاءه من مهامه كمدير لإدارة أمن السواحل

أعلن العميد طارق شنبور، مساء اليوم السبت، إخلاء ذمته بشكل نهائي من منصبه كمدير للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق.

وقال شنبور، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن “وزير الداخلية أصدر قرار بإعفائي من منصبي اليوم، على خلفية ما كتبته خلال الأيام القليلة الماضية بصفحة مكتب إعلام إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق عن المواقف والزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور، والتي وصفتها بأنها لا ترقي للمستوى المهني المطلوب، حيث أنني انتقدت هذه المواقف والزيارات الميدانية التي تعد بالنسبة لنا كضباط مهنيين مثلها مثل حضور حفلات الكرنفالات فقط”، موضحا أن العمل الأمني يتمثل في مكافحة الجريمة قبل وقوعها، وليس في زيارة مسارح الجرائم وإلتقاط الصور والاستنكار والتنديد، والذي يمثل دليل على الفشل الذريع لمكافحة الجريمة المنظمة، فيما يدفع المواطن البريء ثمن هذ الفشل” وفق تعبيره.

وقال شنبور، إن “هذا الأسلوب من العمل ما هو إلا تضليل للرأي العام، وأرواح الأبرياء غالية الثمن، والمسؤول غير القادر على تأدية الواجب يجب عليه التنحي”.

واختتم شنبور تصريحه مؤكدا أنه ي”علن إخلاء ذمته نهائيا من مهامه كمدير للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، وجميع المهام المكلف بها من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج” على حد قوله.

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