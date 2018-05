ضبط 3 أشخاص يجمعون النحاس ببنغازي لاستخدامه في صناعة المقذوفات

المتوسط:

تمكن عناصر وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط ثلاثة أشخاص غير ليبيين يجمعون النحاس وصهره في منطقة القوارشة غرب المدينة، لاستخدامه في صناعة المقذوفات الخاصة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وقال رئيس وحدة التحريات أشرف الفايدي إن معلومة وردت من مصادرنا الخاصة بشأن وجود مجموعة خارجة عن القانون داخل إحدى المزارع في منطقة القوارشة، يقومون فيها بجمع النحاس (الأصفر – الأحمر) وذلك بهدف صهره وتجميعه على شكل سبائك تزن الواحدة من 10 إلى 25 كيلو جرام تقريبا، ومن ثم شحنه إلى مدينة مصراتة.

وأوضح الفايدي أن الجناة يقومون بشحن البضاعة داخل مقطورة بطول 40 قدما وتغطيتها في المؤخرة بأكياس من البصل للتمويه، ومن المعروف لدى العامة أن هذه الكميات تختص بتوصيل الكهرباء داخل مدينة بنغازي، إلى جانب ذلك يتم استعماله في صناعة المقذوفات الخاصة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بهدف دعم الجماعات الإرهابية على كامل التراب الليبي.

وأضاف رئيس وحدة التحريات أنه تم أخذ الإذن من النيابة العامة والتي أذنت بالدخول إلى مكان المعلومة وضبط كل ما يعد حيازته جريمة، لافتا إلى أنه تم تجهيز قوة كبيرة من أفراد التحريات العامة ومداهمة المكان والقبض على الجناة، ومن ثم التحفظ على الشاحنة المتواجد داخلها كمية النحاس المذكورة والتي تقدر بحوالي 50 طنًا.

