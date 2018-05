المتوسط:

استقبل منفذ امساعد البري 1246 مواطنا مصريا وليبيا قادمين من الأراضي المصرية، من بينهم 540 مواطنا مصريا و706 مواطنين ليبيين في ظل توافد المصريين والليبيين على المنفذ مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطات جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال العمال المصريين والليبيين داخل منفذ امساعد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

