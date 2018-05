المتوسط

قام مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، ورئيس المجلس المحلي، بإعادة افتتاح المركز الصحي الجملة بعد صيانته وتجهيزه ببعض المواد اللازمة.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عبر فيس بوك، أن الافتتاح شارك فيه، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومدير مستشفى بني وليد العام، ومدير شركة النظافة العامة، وعدد من الحضور والإعلاميين.

