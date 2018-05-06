بمناسبة اليوم العالمي للمرور…أفراد من مرور وتراخيص بنغازي يزورون المركز الطبي

بنغازي 06 مايو 2018 (وال) – قام أفراد من قسم المرور والتراخيص بنغازي بزيارة لمركز بنغازي الطبي بمناسبة اليوم العالمي لمرور للوقوف على جرحى ومصابي الحوادث.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام والتوعية قسم المرور بنغازي عوض العدولي – بحسب المكتب الإعلامي مركز بنغازي الطبي – أن الزيارة مبادرة لتقديم الواجب وعربون محبة والود والسلام للمصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل.

وتابع العدولي “نتمنى أن تقل نسبة الحوادث حيث فقدنا هذا العام 30 حالة وفاة وتعتبر أرقام مخيفه بغض النظر عن المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات نتمنى أن تكون السلامة المرورية هي رفيق الجميع”.

يشار إلى أن قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن بنغازي احتفل مساء الجمعة، باليوم العالمي للمرور، وأسبوع المرور العربي الموحد .

وأقيمت بالمناسبة احتفالية أقيمت في ساحة تيبستي وسط المدينة، تحت شعار “حياتك أمانة”، بحضور مدير أمن بنغازي العقيد رافع بسيكري، ورئيس قسم المرور والتراخيص العقيد حسن الشلماني، ورئيس وحدة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد عادل القماطي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار .

وتضمنت الاحتفالية عرضاً لكراديس المرور والموسيقى المرورية، مروراً من أمام المنصة للسيارات والدراجات النارية للشرطة والإطفاء، إضافة إلى أطفال الكشافة . (وال- بنغازي) ر ع / أ د

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