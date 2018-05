المتوسط

أعلن معهد التدريب والدراسات الجمركية الليبية، تلقي أعضاء المعهد اليوم الأحد 6 مايو، محاضرة بعنوان (إجراءات السفن)، بقاعة الاجتماعات الدولية.

وأوضح الحساب الرسمي لمعهد التدريب والدراسات الجمركية الليبية، على فيس بوك، أن المحاضرة ألقاها العقيد/ علي العماري.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الخطة التدريبية التي وضعتها إدارة المعهد لتطوير ورفع من كفاءة أعضائها.

