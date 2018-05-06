المواصلات والنقل تكشف مستجدات الأوضاع بمشروع وادي الأثل

قامت شركة قصر النور للمقاولات العامة المكلّفة من قبل مصلحة الطرق والجسور بالهيئة العامة للمواصلات والنقل، بصب خرسانة مسلحة للجزء السفلي من العمود المتضرر بمشروع وادي الأثل.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لهيئة المواصلات، منير الشائبي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن “عملية الصب تمت بحضور جهاز الإشراف، حيث تم صب حوالي 50 متر مكعب من الخرسانة المسلحة وأُجريت الاختبارات اللازمة من معرفة قوام الخرسانة وأخذ مكعبات خرسانية لإجراء الاختبار عليها لتحديد مدى مقاومتها للضغط.”.

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