جلالة يبحث مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية أوضاع النازحين بالداخل

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، اليوم الأحد، مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية “رانيرو قويره”، والوفد المرافق له، برامج عمل المنظمة في الشأن الإنساني فيما يخص النازحين.

منظمة

وأكد المكتب الإعلامي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تخلل أيضاً بحث إمكانية توفير الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد منها النازحون.

كما تطرق اللقاء، الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بطرابلس، ، إلى برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة والفئات الهشة في ظل محدودية الموارد المالية.

كما واتفق الجانبان خلال اللقاء، على بذل المزيد من التنسيق المسبق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة بما في ذلك المهاجرون غير القانونيين، لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين، كما تم الاتفاق استهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

وأشاد جلاله، بدور المنظمة في توفير العيادات الطبية المتنقلة، والمواد التشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة.

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