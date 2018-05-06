وفد من المرور يزور مركز بنغازي الطبي

نظم وفد من قسم المرور والتراخيص بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، زيارة إلى مركز بنغازي الطبي بمناسبة “اليوم العالمي للمرور”. للوقوف على جرحى ومصابي الحوادث.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي بالمركز، أن “السيد عوض العدولي رئيس مكتب الإعلام والتوعية قسم المرور بنغازي، أفاد بأن الزيارة تعد بمثابة مبادرة لتقديم الواجب وعربون محبة والود والسلام للمصابين، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل وأن تقل نسبة الحوادث”.

وأوضح أنه “خلال هذا العام تم تسجيل 30 حالة وفاة، حيث تعتبر أرقام مخيفة بغض النظر عن المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، متمنيا أن تكون السلامة المرورية هي رفيق الجميع” على حد تعبيره.

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