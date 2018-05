مصادر لـ«المتوسط»: إجراء عملية جراحية الآن لإرهابي أصابه سلاح الجو الليبي

خاص المتوسط:

كشفت مصادر خاصة لصحيفة «المتوسط» عن إجراء عملية جراحية، الآن بمستشفى الهريش في درنة، لأحد مصابي عناصر تنظيم شورى مجاهدي درنة، المدرج على قوائم الإرهاب، بعد إصابته إصابة متوسطة في قدمه، نتيجة ضربات لسلاح الجو الليبي.

وأوضحت المصادر لـ«المتوسط» أن المصاب يُدعى «رافع فرج سالم ليسير»، وهو من مواليد 1983 ومن سكان منطقة الساحل الشرقي.

وكانت مستشفى «الهريش» استقبلت 5 مصابين من عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة، المدرجة على قوائم الإرهاب، نتيجة للضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي في مدينة درنة، وتراوحت الإصابة بين المتوسطة والخطيرة، فيما استهدفت الضربات نقاط ومواقع تابعه لشورى درنة في منطقه “الحيلة” جنوب المدينة ليل يوم أمس السبت.

