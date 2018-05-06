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انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش زوارة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية زوارة، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير وترميم كورنيش زوارة.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المشروع يأتي برعاية بلدية زوارة وتنفيذ شركة جسر العالم للمقاولات والاستثمار العقاري، وسيتضمن مراحل مختلفة منها مرحلة التنظيف والتهيئة لإنشاء أرصفة ومواقف سيارات إضافية ومرحلة إنشاء دورات مياه عامة على طول الشاطئ بالإضافة إلى توفير إنارة كاملة وستقوم الشركة المكلفة بتنفيذه خلال مراحل أثناء الفترة القادمة.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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