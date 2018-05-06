صندوق موازنة الاسعار : سنعجز عن توفير السلع الاساسية للمواطنين لهذا السبب

ليبيا – أكد مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني اليوم الأحد استمرارية التسجيل الليبي في البوابة الإلكترونية التي تم استحداثها بناءً على القرار الصادر عن المجلس الرئاسي.

الشيباني أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا الإقتصادية أن قرار الرئاسي ينص على “توفير سلة غذائية للمواطنين وفقاً للرقم الوطني وإصدار منظومة الجمعيات الإستهلاكية وكذلك بطاقة الأسرة”.

وكشف الشيباني عن عدد الليبيين المسجلين في البوابة البالغ 4,434,454 مليون مواطن و 777,295 أسرة ليبية ،مشيراً إلى أن المنظومة تسمح لكل مواطن بالتسجيل مرة واحدة فقط في الجمعية التي يختارها حسب محل إقامته بغض النظر عن مدينته الأصلية.

الشيباني قال إن الصندوق نجح في توفير السلع الاستهلاكية لكل الليبيين في كل مدن ليبيا ، متوقعاً عجز الصندوق في توفير السلع الغذائية للمواطنين في حال استمرار مصرف ليبيا المركزي بإيقاف اعتمادات الصندوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية